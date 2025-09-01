В документе подчеркивается неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступила с осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркнула неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним. Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, подчеркивают, что двойные стандарты в борьбе с терроризмом неприемлемы, и призывают международное сообщество бороться с терроризмом, включая трансграничное передвижение террористов, при центральной роли ООН, путем полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права в целях совместной борьбы со всеми террористическими организациями", - отмечается в документе