Страны ШОС призвали к прекращению огня в Газе

Государства организации также отметили необходимость обеспечения местных жителей гуманитарной помощью

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали к установлению устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа и к полноценному обеспечению местных жителей гуманитарной помощью. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"[Государства-члены ШОС] подчеркивают необходимость обеспечения скорейшего, полного и устойчивого прекращения огня, доступа к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона. Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - отмечается в тексте декларации.