Государства-члены также констатируют принятие решения о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу, указывается в принятой декларации

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приняла решение объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу". Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", - сказано в тексте документа.

"Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие решения о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу", - указано в документе.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем участвуют руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

В настоящее время ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).