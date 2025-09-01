Как отмечает грузинский президент, в отношении республики большую активность, чем администрация Дональда Трампа, проявляет "глубинное государство"

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не уделяет Грузии должного внимания, что вызывает сожаление. Об этом говорится в открытом письме президента республики Михаила Кавелашвили американскому лидеру.

"Еще раз с сожалением следует отметить, что ваша администрация не проявляет должного внимания в отношении Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами вызывает удивление грузинского народа", - говорится в письме Кавелашвили.

Как отмечает президент, в отношении Грузии большую активность, чем администрация Трампа, проявляет "глубинное государство" (deep state). По словам Кавелашвили, такие организации, как Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED, признан нежелательным в РФ) по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Кавелашвили также подчеркивает, что за последние месяцы Трамп установил тесные связи со всеми соседями Грузии - способствовал мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, сотрудничает с руководством Турции, восстановил партнерство с президентом России Владимиром Путиным. "Однако на этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже отметил, вызывает удивление у грузинского народа", - говорится в письме.

Президент Грузии также отмечает также, что администрация Трампа пассивно наблюдает за доминированием "глубинного государства" в Грузии, и у грузинского общества возникают сомнения, насколько искренни действия руководства США с точки зрения установления мира в регионе. Кавелашвили выражает надежду, что отношение американской администрации президента к Грузии поменяется, и готовность способствовать восстановлению стратегического партнерства с Вашингтоном.

Отношения Грузии с США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.