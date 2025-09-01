Государства - члены организации приняли итоговую декларацию в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков в области безопасности, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены, опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление международного сотрудничества в области наращивания потенциала искусственного интеллекта", подчеркивают, что все страны имеют равные права на развитие и использование искусственного интеллекта. Они отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчетности, надежности, прозрачности, инклюзивности, доверительности, справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества", - сказано в документе.