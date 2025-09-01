Государства также выступили за всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в документе целей и принципов

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены, участвующие в Договоре о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, выступают за неукоснительное соблюдение положений договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, а также поддерживают укрепление процесса глобального ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в документе. Страны - участницы ШОС подчеркнули свое неотъемлемое право развивать исследования, производство и использование атомной энергии в мирных целях.