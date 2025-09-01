Государства-члены считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за суверенное право государств регулировать интернет и самостоятельно управлять им в национальном сегменте. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены, выражая озабоченность возрастающими рисками в области информационной безопасности, выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры. Государства-члены считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети Интернет и суверенное право государства на управление ею в своем национальном сегменте", - говорится в документе.