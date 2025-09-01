Резолюция является ежегодно принимаемой

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приветствовали ежегодно принимаемую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом говорится тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены приветствовали ежегодно принимаемую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - отмечается в документе.