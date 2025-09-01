Государства призвали использовать информационно-коммуникационные технологии

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за практическое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены выступают за дальнейшее углубление практического сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в пресечении преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, и распространением новых психоактивных веществ", - говорится в тексте декларации.