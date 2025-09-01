Страны ШОС на саммите в Китае договорились о научно-техническом сотрудничестве

Участники форума условились углублять взаимодействие по внедрению таких достижений

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на проходящем в КНР саммите объединения договорились наращивать научно-техническое сотрудничество.

"Принято заявление Совета глав государств - членов ШОС об укреплении научно-технического и инновационного сотрудничества, - говорится в Тяньцзиньской декларации ШОС. - Государства-члены подчеркивают важность наращивания научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе реализации многосторонних совместных проектов".

Отмечается, что участники форума условились углублять взаимодействие по внедрению научно-технических достижений. В связи с этим они поддержали итоги 5-го Форума стартапов ШОС, который прошел 3-5 апреля в Нью-Дели.

"Государства-члены, признавая жизненно важную роль науки, технологий и инноваций в обеспечении устойчивого развития и решении глобальных проблем, выступают за равноправное участие стран глобального Юга в продвижении открытого и справедливого международного сотрудничества в интересах построения мировой экономики инновационного типа", - подчеркивается в декларации.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.