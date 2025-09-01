Как отметил узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев, Ташкент уделяет приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств ШОС, выступил с предложением создать Региональный центр ШОС по критическим материалам.

Как отметил узбекистанский лидер, Ташкент уделяет приоритетное знаечение расширению торгово-экономического сотрудничества на фоне текущих событий в мировой экономике. Республика выступает за формирование устойчивой модели экономического сотрудничества и считает "важной задачей подписание соглашения об упрощении процедур торговли, которое придаст импульс росту внутрирегионального товарооборота на пространстве ШОС".

"Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: Регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; Энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зеленой" энергетики в наших странах; сети венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов; специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов наших стран", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.