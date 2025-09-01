Страны организации также отметили важность предотвращения реабилитации идей нацизма

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны ШОС по итогам саммита в Тяньцзине заявили о необходимости объективного отражения событий Второй мировой войны и предотвращения реабилитации идей нацизма. Об этом говорится в заявлении ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций.

"Сохранение и объективное отражение исторической правды о Второй мировой войне является необходимым условием для предотвращения повторения подобных трагедий, укрепления мира, безопасности и сотрудничества", - указано в заявлении. Страны организации решительно осуждают "любые действия по искажению значения Великой Победы и роли народов государств - членов ШОС в разгроме фашизма и милитаризма, а также попытки реабилитировать идеи нацизма и расового превосходства, оправдать геноцид и другие преступления против мирного населения, продвигать радикальные экстремистские идеологии, говорится в документе".

В заявлении подчеркивается, что "к победе во Второй мировой войне привели усилия всех стран и народов, которые объединились в борьбе с общей угрозой". "Сегодня наша солидарная ответственность перед прошлым и будущим - избавить грядущие поколения от бедствий войны, сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", - заявили страны ШОС.

В документе указывается, что Вторая мировая война была развязана теми, "кто стремился к безраздельному мировому господству, лишив другие народы свободы, национальной культуры, идентичности и традиционных ценностей". "Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, а также поощрения ненависти, нетерпимости и дискриминации на расовой, этнической и религиозной основе", - говорится в заявлении.

ШОС отметила необходимость бережно относиться к воинским захоронениям и мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, олицетворяющим общую победу.