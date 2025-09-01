ШОС призвала способствовать укреплению института семьи

Также государства организации призвали предотвращать вовлечение молодежи в незаконную деятельность

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили с призывом способствовать укреплению института семьи и предотвращать вовлечение молодежи в противоправную деятельность. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены, подтверждая приверженность обеспечению прав женщин и детей, в том числе в сферах образования, здравоохранения, социальной и правовой защиты, сохранению и укреплению института семьи, недопустимости дискриминации, выступают за усиление контактов между ассоциациями женщин как важного направления деятельности ШОС. Они считают необходимыми регулярное проведение форумов, конгрессов и встреч женщин, а также формирование механизма взаимодействия между соответствующими структурами государств - членов ШОС", - сказано в документе.

В нем отмечается, что страны организации, "подчеркивая важность создания условий для безопасного развития молодого поколения и снижения рисков его вовлечения в противоправную деятельность, будут способствовать дальнейшему укреплению молодежного сотрудничества".

Страны ШОС также "считают необходимыми регулярное проведение форумов, конгрессов и встреч женщин, а также формирование механизма взаимодействия между соответствующими структурами государств - членов ШОС".

В декларации говорится, что государства ШОС "продолжат наращивать межрегиональные контакты, непрерывно углублять взаимопонимание и традиционную дружбу по линии институтов народной дипломатии, дружественных общественных организаций, городов-побратимов и местных органов власти".

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве. ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.