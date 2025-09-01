Критически важно наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, считает лидер республики Касым-Жомарт Токаев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстан поддерживает действия ШОС по развитию справедливой международной торговли и выступает против применения инструментов санкционного давления. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств ШОС.

"Критически важно, как считает глава государства, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления", - сообщили в пресс-службе казахстанского лидера после его выступления в Тяньцзине.