Государства-члены подтвердили значимость резолюции Совета Безопасности ООН 2231

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили против инициативы государств "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по восстановлению санкций СБ ООН против Ирана. Об этом говорится в итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены подтвердили значимость резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015) (отменившую рестрикции против Ирана в 2015 году - прим. ТАСС), подчеркнув, что она носит обязательный характер и должна исполняться в полном объеме в соответствии с ее положениями, и считают, что любые попытки их произвольного толкования расцениваются как подрыв авторитета Совета Безопасности ООН", - указано в документе.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против Тегерана, срок действия которой истекает 18 октября.