Страны ШОС будут укреплять сотрудничество по вопросам устойчивого развития

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют укреплять сотрудничество по вопросам устойчивого развития и отмечают необходимость охраны окружающей среды. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены будут укреплять сотрудничество по вопросам устойчивого развития, в том числе в сфере промышленности, эффективного управления отходами и использования ресурсов в соответствии с принципами охраны окружающей среды, энергосбережения, развития чистой энергии с целью обеспечения вклада ШОС в содействие устойчивому социально-экономическому развитию. Государства-члены отмечают необходимость продолжения сотрудничества в таких областях, как охрана окружающей среды, восстановление и сохранение биоразнообразия, борьба с опустыниванием, пылевыми бурями и деградацией земель, а также сохранение горных экосистем", - говорится в тексте декларации.

Страны ШОС также поддержали проведение в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита при поддержке ООН.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.