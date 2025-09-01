Государства также выразили поддержку Организации по запрещению химического оружия

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали соблюдать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) и выступили за расширение состава ее участников. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства - члены [ШОС] призывают к соблюдению в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в качестве важного инструмента в сфере разоружения и нераспространения. <...> Они выступают за расширение состава государств - участников КЗХО", - говорится в документе.

Страны ШОС также выразили поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выступили за принятие решений консенсусом для преодоления разногласий в рамках организации и обеспечения эффективности ее работы.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.