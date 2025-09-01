Страны ШОС приветствовали развитие таможенного сотрудничества

В декларации указывается, что государства-члены будут наращивать сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приветствует развитие таможенного партнерства, в том числе цифровизации и механизмов "единое окно" и "умная таможня". Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены отметили ведущую роль специальной рабочей группы в наращивании таможенного сотрудничества, в том числе по вопросам непрерывного совершенствования системы таможенного администрирования и правоохранительного таможенного взаимодействия, взаимного признания уполномоченных экономических операторов, создания электронной базы данных для верификации сертификатов о происхождении товаров, развития цифровизации и механизмов "единое окно" и "умная таможня", - говорится в документе.

В декларации указывается, что государства-члены будут наращивать сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, обеспечения безопасности сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Страны ШОС будут "способствовать развитию торговли продукцией агропромышленного комплекса и укреплять международное взаимодействие в борьбе с эпидемиями и инфекциями, а также их последствиями", отмечается в декларации.