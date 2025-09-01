Одной из ее основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога, указал президент республики Шавкат Мирзиёев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств ШОС, заявил, что его страна поддерживает возобновление работы контактной группы "ШОС - Афганистан".

"Поддерживаем возобновление работы контактной группы "ШОС - Афганистан" , - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба. - Одной из ее основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане".

Ранее глава Узбекистана назвал Афганистан важным фактором региональной и глобальной безопасности. Ташкент считает необходимым конструктивное и практическое взаимодействие с правительством соседнего государства.