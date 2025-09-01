Развитие сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии сделает Евразию пространством широкой кооперации, отмечается в принятой итоговой декларации саммита организации

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают, что развитие диалога между ШОС, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и другими межгосударственными объединениями поможет использовать весь потенциал стран Евразии и позволит сформировать на континенте широкое пространство для равноправной кооперации. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи они вновь отметили инициативу о создании Большого Евразийского партнерства и выразили готовность развивать диалог между ШОС, Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а также другими заинтересованными государствами и многосторонними объединениями", - отмечается в тексте документа.

Отдельно Россия, Белоруссия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан отметили важность инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП) и указали на продолжение совместной работы над развитием этого проекта, в том числе на шаги, направленные на сопряжение развития ЕАЭС и ОПОП.

Также страны - члены ШОС подчеркнули большую роль региона организации в восстановлении мировой экономики и поддержании стабильности глобальных цепочек поставок.

"Государства-члены поддерживают дальнейшее совершенствование и реформирование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять основанную на общепризнанных международных принципах и правилах открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, содействующую развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, специального и дифференцированного режима для развивающихся стран, - говорится в тексте декларации.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций. ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Республика Беларусь.