ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны ШОС подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре ШОС. Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены подписали соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре ШОС. Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности", - говорится в документе.

В тексте декларации также отмечается, что государства-члены выступают за обеспечение устойчивого мира и призывают совместно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности.

"Государства-члены подтверждают решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности", - указывается в документе.

"Государства-члены продолжат активную реализацию программы сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы (г. Астана, 4 июля 2024 года)", - отмечается в декларации.