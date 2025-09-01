Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства

Они стали жертвами израильского удара 28 августа

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Движение "Ансар Аллах" подтвердило гибель 11 членов правительства, сформированного для управления подконтрольной хуситам территории Йемена. Об этом сообщило принадлежащее йеменским повстанцам информационное агентство Saba.

В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли министр юстиции Муджахид Ахмед, министр экономики Муин аль-Махакри, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр энергетики Али Хасан, министр культуры Али аль-Яфаи, министр труда Самир Баджала, министр информации Хашем Шарафаддин, министр спорта Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь совета министров Захид аль-Амди.

Ранее источник ТАСС в движении "Ансар Аллах" сообщил, что не менее 10 членов правительства хуситов стали жертвой израильской операции. В субботу повстанцы официально подтвердили гибель главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави, преемником которого стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.

Сразу после израильской атаки в социальных сетях распространились неподтвержденные сообщения о гибели министра обороны хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи, считавшегося главной целью удара. 30 августа агентство Saba распространило письменное заявление аль-Атефи, согласно которому повстанцы готовы продолжить противостояние с Израилем. Других подтверждений того, что министр обороны выжил при израильском ударе, хуситы не приводят.

28 августа израильская авиация атаковала йеменскую столицу во время телевизионного обращения лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии Израиля, ударам подвергся один из военных объектов повстанцев. Израильский телеканал N12 сообщил, что целью стали высокопоставленные члены "Ансар Аллах", в том числе министр обороны и начальник генерального штаба. По данным телеканала, израильская авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.