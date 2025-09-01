Премьер-министр Индии и президент РФ также затронули вопрос экономического взаимодействия

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время двусторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили взаимодействие в экономической, финансовой и энергетической сферах.

Об этом сообщил индийский МИД по итогам переговоров в Тяньцзине.

"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается на сайте ведомства.