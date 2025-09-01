Государства - члены организации также признают важность взаимодействия в области антимонопольной политики и "намерены наращивать практическое сотрудничество по линии профильных ведомств"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность работать над дальнейшим углублением взаимодействия в правовой и судебной областях, в том числе в рамках борьбы с коррупцией и реализации антимонопольного регулирования. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены готовы и далее углублять сотрудничество в правовой и судебной областях. В этой связи они выступили за дальнейшую реализацию Соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции государств - членов ШОС (г. Душанбе, 18 августа 2015 года)", - отмечается в документе.

Страны - участницы организации "продолжат координацию усилий в области борьбы с коррупцией и призывают международное сообщество отказаться от предоставления убежища лицам, совершившим коррупционные преступления". Согласно тексту декларации, государства - члены ШОС также признают важность взаимодействия в области антимонопольной политики и "намерены наращивать практическое сотрудничество по линии профильных ведомств".

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций. ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.