Владимир Зеленский призывает всячески игнорировать интересы России и построил на этом всю свою политику последних лет, став ее заложником, указал глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и "коалиция желающих войны", продолжая отвергать интересы России и тот факт, что США не будут финансировать украинский режим, не желают признавать реальность и только затягивают конфликт. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру" он еще раз перечислил условия РФ, это демилитаризация, денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского и русскоязычного населения и прекращение гонений на каноническое православие.

"Ну и как Зеленский способен выполнить эти условия? У него нет рычагов, чтобы это сделать, его просто порвут на куски нацисты, которых он сам привел к власти. Он сам призывает всячески игнорировать интересы России и построил на этом всю свою политику последних лет, стал ее заложником", - подчеркнул политик.

Европейские политики в свою очередь, продолжил он, хотят вернуться к той ситуации, когда главное бремя украинского конфликта будут нести США, а для этого нужно затянуть Вашингтон в эту войну. Однако, напомнил Медведчук, США публично отказались от финансирования Украины, а в ЕС уже объявили, что испытывают "колоссальный недостаток средств" для этого. "Экономическая ситуация в ЕС ухудшается с каждым днем, - указал он. - Трамп сделал все, чтобы любой исход ситуации был в пользу Америки, теперь ему остается сидеть и ждать, как повернется дело. А дела для киевского режима идут очень плохо".

"Встреча на Аляске показала нелегитимному и "коалиции желающих войны" реальность, когда США говорят твердое "нет" финансированию киевского режима, а Россия не отступает от своих требований, которые предъявила в начале СВО. И эту реальность ни Зеленский, ни "коалиция желающих войны" не желают признавать, и чем больше времени они тянут с этим, тем хуже становится ситуация для них самих. Время работает на Москву", - заключил политик.