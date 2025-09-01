Президент Белоруссии указал, что это необходимо для успеха многополярной международной системы

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению.

"От уважаемого председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые можно решить реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность", - приводит слова белорусского лидера близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко уточнил, что "для успеха многополярной международной системы требуется отладка механизмов глобального управления".

Белорусский президент также выразил уверенность в том, что "только через уважение, равноправие и солидарность" можно "укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов".

Ранее Си Цзиньпин выдвинул инициативу по глобальному управлению по принципу работы со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества.