В Евросоюзе не ожидают, что во встрече примет участие президент США Дональд Трамп, уточняет агентство

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский планирует встретиться с европейскими лидерами в Париже 4 сентября для обсуждения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

"Такая встреча планируется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ЕС не ожидают, что во встрече примет участие президент США Дональд Трамп. Источник добавил, что основной темой станут гарантии безопасности Украине и "продвижение дипломатии".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.