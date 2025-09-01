Литовский президент Гитанас Науседа в качестве аргумента отметил, что республика обеспечивает безопасность европейских границ

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Вильнюс рассчитывает на то, что из средств специального фонда милитаризации Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) Литва сможет воспользоваться кредитами на сумму €8 млрд. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с находящейся в балтийской республике с визитом главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны <...>. Необходимые инвестиции в укрепление нашей безопасности составляют около €8 млрд", - сказал он.

Президент напомнил, что граница Литвы с Россией и Белоруссией является внешней границей ЕС. "Мы являемся одной из тех стран, которые обеспечивают безопасность границ ЕС", - привел он аргумент в пользу европейского финансирования военных потребностей Вильнюса.

Фон дер Ляйен проводит с 29 августа по 1 сентября поездку по так называемым прифронтовым государствам ЕС. Она в рамках своего турне повторяет практически идентичные заявления, суть которых сводится к нагнетанию страха вокруг якобы существующей российской угрозы. На этом фоне она пытается убедить страны ЕС в необходимости поддержать новый семилетний бюджетный план, обсуждение которого начинается в сентябре.