Токаев: отказ ООН от реформ может подорвать доверие государств к организации

Назрела необходимость реформы организации, в первую очередь, ее ключевого органа - Совета Безопасности, отметил президент Казахстана

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отказ руководства ООН от реформ может бесповоротно подорвать доверие стран к этой организации.

"В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь ее ключевого органа - Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", - сказал Токаев на саммите в формате ШОС+. Его слова приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана также дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества. "По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка", - пояснили в пресс-службе.

Отдельно Токаев поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию.