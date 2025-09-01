Представитель ЕК Ариана Подеста заявила, что болгарские власти винят в инциденте Россию

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила проблемы с навигационными системами GPS на самолете главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, который летел в Болгарию и благополучно приземлился там. Соответствующее заявление сделала представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе, комментируя проблемы фон дер Ляйен в ходе турне по "прифронтовым государствам" при полете в болгарский Пловдив.

"Я могу подтвердить, что самолет президента [Еврокомиссии] подвергся блокированию системы GPS, но приземлился благополучно", - сказала Подеста, добавив, что болгарские власти винят в инциденте Россию. Она заявила, что этот инцидент "подтверждает необходимость усиления безопасности Евросоюза", в особенности "стран на восточном фланге".

Отвечая на вопросы журналистов, представила ли Болгария какие-либо доказательства вмешательства России, она заявила: "Нет, болгарские власти просто высказали свое мнение. В любом случае, болгарские власти должны заниматься расследованием этого инцидента".

Она также не смогла уточнить, испытывали ли другие самолеты в этом районе проблемы с сигналом GPS. По ее словам, фон дер Ляйен летела специально забронированным чартерным рейсом, но она не смогла назвать тип, марку самолета и количество пассажиров на борту.

В Болгарии глава Еврокомиссии почти на полтора часа задержала начало своей пресс-конференции. В этом районе в момент ее прибытия наблюдалась сильная гроза, о чем писали ожидавшие пресс-конференцию международные журналисты.