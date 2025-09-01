Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади назвал сильным и имеющим большое значение пункт декларации саммита в Тяньцзине, в котором лидеры стран ШОС осудили агрессию Израиля и США против Ирана

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Пакистан, Россия и Китай выступают против применения европейскими странами механизма автоматического восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом сообщил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Ряд стран, [принявших Тяньцзиньскую декларацию саммита Шанхайской организации сотрудничества, в которой осуждаются удары Израиля и США по Ирану], являются членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и Пакистан как непостоянный член Совбеза ООН. Конечно, мы разделяем их позицию. Все три страны выступают против механизма snapback и восстановления санкций Совета Безопасности, снятых [в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий]", - приводит слова дипломата агентство IRNA.

Гарибабади назвал сильным и имеющим большое значение пункт декларации саммита в Тяньцзине, в котором лидеры стран ШОС осудили агрессию Израиля и США против Ирана.

Ранее страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) заявили, что планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года, если Иран не пойдет на новую ядерную сделку, предполагающую снижение до нуля уровня обогащения урана. Власти исламской республики отвергли это требование и пригрозили выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Европейские страны смогут активировать этот механизм 18 октября по истечении срока действия резолюции СБ ООН 2231, юридически закрепившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции. Однако отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах.