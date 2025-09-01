После завершения работы групп оповещения записи с карт памяти будут автоматически загружаться на централизованный сервер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов на Украине с 1 сентября обязаны использовать нагрудные мини-камеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

"Запись должна начинаться автоматически, как только работники приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Исключение составляют лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника, - говорится в должностной инструкции, которую приводит украинская "Судебно-юридическая газета". - Строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним".

В противном случае работникам грозит дисциплинарная ответственность.

Отмечается, что после завершения работы групп оповещения записи с карт памяти будут автоматически загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок их хранения составит не менее 30 дней, но в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами, срок будет продлеваться. Администрировать работу информационно-телекоммуникационной системы будет Военная служба правопорядка ВСУ. Считается, что "это будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы".

Таким образом украинские власти пытаются уменьшить резко негативное отношение общественности к сотрудникам военкоматов и пресечь нарушение ими закона. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии военкоматы активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. Нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.