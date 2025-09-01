ЕК не комментирует возможность встречи "коалиции желающих" 4 сентября

В повестку дня главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен эта встреча пока не включена

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не комментирует сообщения о возможной встрече коалиции желающих в Париже 4 сентября с Владимиром Зеленским и участие главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в ней. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"На этом этапе я пока ничего не могу вам сказать по этому поводу", - заявила она, отвечая на вопрос об этой встрече.

В повестку дня фон дер Ляйен данная встреча пока не включена.

Ранее о встрече лидеров стран "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским, лидерами ЕС и НАТО а также президентом США Дональдом Трампом в Париже 4 сентября сообщили европейские СМИ, однако позднее сообщения об участии Трампа из публикаций исчезли.