Мирзиёев предложил создать сеть инновационно-технологических хабов ШОС

Страны организации обладают колоссальным научно-техническим потенциалом, отметил президент Узбекистана

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании "ШОС плюс", предложил создать сеть инновационно-технологических хабов организации.

"Страны ШОС обладают колоссальным научно-техническим потенциалом, который способен обеспечить прорыв в таких передовых направлениях, как искусственный интеллект, большие данные, робототехника, биоинженерия, альтернативная энергетика, - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба. - В качестве практического шага предлагаем создание сети инновационно-технологических хабов ШОС для генерации новых идей и трансфера технологий".