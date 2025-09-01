Эррол Маск также назвал Москву настоящей жемчужиной и идеальным городом

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск, посетивший Москву в июне, назвал российскую столицу настоящей жемчужиной и идеальным городом.

"Москва - настоящая жемчужина. Все чисто и аккуратно. Абсолютная безопасность. Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они самые красивые женщины в мире", - сказал он в интервью испанской газете El Mundo.

Бизнесмен добавил, что его сын Илон просил его отказаться от поездки. "Но я поехал. Мне очень понравилось", - отметил он.

Эррол Маск посетил Москву в начале июня для участия в Форуме будущего - 2050. Тогда он назвал город лучшей мировой столицей. По его словам, Россия является одной из самых лучших стран.