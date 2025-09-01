По мнению экс-министра иностранных дел Австрии, Израиль "перенапряг силы" военными операциями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Израиль, проводя множество военных операций, разрушил свой образ страны с "самой моральной армией" и "лучшей демократии региона". Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

По ее мнению, Израиль "перенапряг силы" военными операциями. "В международном словаре есть термин imperial overstretch - "имперское перенапряжение". Это когда военных операций больше, чем страна способна выдержать. Именно в этой ситуации сегодня оказался Израиль", - указала она. "Сейчас Израиль сталкивается не только с огромными человеческими потерями - и палестинцев, и израильтян. Израиль сталкивается с разрушением всего того образа, который он всегда хотел создать: "самая моральная армия", "лучшая демократия региона". Всему этому больше не соответствует реальность", - подчеркнула Кнайсль.

Она обратила внимание, что Израиль в Газе, кроме разрушений, ничего не достиг. "ХАМАС уничтожить не удастся. Заложников, которые, возможно, еще живы и находятся в ужасных условиях, уже забыли. Мы видим масштабную операцию, которая противоречит всем нормам международного права. Израильская армия присутствует в Южном Ливане, присутствует в Южной Сирии и уже вступает там в бои с сирийской армией. Израильская армия бомбила Иран двенадцать дней подряд и, похоже, готова снова его бомбить. Возможно, Израиль и там потерпел бы поражение, если бы США в июне не сказали: "Хватит". Все эти операции Израиля стоят денег, жизней и все больше подрывают его репутацию", - добавила экс-глава МИД Австрии.

По словам Кнайсль, в Германии и Австрии у Израиля еще могут оставаться союзники, но в других странах ЕС ситуация совсем другая. "Франция занимает жесткую позицию и критикует израильское правительство. В Испании и Ирландии уже есть санкции и критика, в Ирландии израильского посла отозвали", - отметила она.

Экс-глава МИД Австрии также указала, что сейчас Израиль мобилизовал уже 60 тыс. резервистов. "Контактировали и с израильскими гражданами, которые живут в Европе. Не знаю, обращались ли к многочисленным людям с двойным гражданством, но есть сотни тысяч обладателей и российского, и израильского паспорта. Среди них есть и те, кто в 2022 году уехал из России в Израиль, утверждая, что Израиль - миролюбивое государство и жить там лучше, чем в России. Были известные люди, которые своих детей - 13-14-летних сыновей - делали гражданами Израиля. А это значит, что уже скоро они должны будут идти в армию. И это, я бы сказала, огромная проблема для очень многих", - добавила Кнайсль.