Министр обороны Германии считает в корне неправильным обсуждать подобные вопросы до начала переговоров

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подверг резкой критике высказывания председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее глава ЕК в интервью газете Financial Times заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

Писториус считает в корне неправильным обсуждать подобные вопросы до начала переговоров. "Таким образом, помимо того, что Европейский союз не имеет полномочий или компетенции в отношении размещения войск <...> я бы воздержался каким-либо образом подтверждать или комментировать подобные соображения", - сказал Писториус во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе. Его слова приводит German Press Agency.

При этом министр отметил, что продолжаются дискуссии о том, "что возможно, что невозможно", и при каких условиях и оговорках вообще что-либо возможно. "Однако обсуждать это публично на данном этапе, я считаю, совершенно неправильным", - резюмировал глава Минобороны ФРГ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для РФ будет неприемлемым.