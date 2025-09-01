Обосновывая необходимость перехода в желание Украины стать ближе к западным странам, отметил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по внедрению на Украине 12-летнего обучения в школах страны начинается 1 сентября нынешнего года. Делается это для того, чтобы Украина стала ближе к западным странам и не была похожа на Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

"С 1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы. <...> Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года", - написал он в своем Telegram-канале. В рамках эксперимента в украинских школах будет проведено "тестирование новых программ", которые, по его словам, предусматривают два направления в обучении, а именно академическое и профессиональное. "Это первый шаг к внедрению нового государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему", - добавил он.

Обосновывая необходимость перехода на 12-летнюю систему, Бабак отметил, в частности, желание Украины стать ближе к западным странам. "На сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и на Украине. 12-летняя - общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка", - отметил он. Также, по его мнению, переход на указанную систему будет способствовать признанию европейцами украинских аттестатов.

Это не первое нововведение, коснувшееся Украины в образовательной сфере. Так, издание "Страна" ранее сообщало, что с 1 сентября введен обязательный курс общевойсковой подготовки для студентов высших учебных заведений. Курс разбит на теоретическую и практическую части. Первая рассчитана на студентов вне зависимости от пола, последняя обязательна для студентов-мужчин.