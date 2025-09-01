Активисты Австралии обвинили власти в сокрытии утечки метана на заводе СПГ

Природоохранная неправительственная организация Environment Centre NT утверждает, что получили доступ к "документам, которые могут произвести эффект разовравшейся бомбы"

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Утечка метана происходила почти 20 лет на территории предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ) Darwin LNG в городе Дарвин на северо-востоке Австралии, а управляющая компания Santos и власти скрывали этот факт. С таким утверждением выступила природоохранная неправительственная организация Environment Centre NT.

Активисты утверждают, что получили доступ к "документам, которые могут произвести эффект разовравшейся бомбы". Они называют предприятие "стратегически важным" для Австралии как одного из ключевых экспортеров СПГ.

"На предприятии Santos Darwin LNG с 2006 года была утечка метана, что вызвало утверждения о сокрытии информации со стороны представителей газовой промышленности и о систематических нарушениях в области регулирования", - говорится в пресс-релизе организации.

Экоактивисты также заявили, что в 2019-2020 годах во время перехода собственности от компании ConocoPhillips к Santos проводился мониторинг с дрона, в результате которого была зафиксирована утечка метана. Газ выходил в объеме 184 кг в час. По утверждению организации, обе компании "по всей видимости, скрыли факт утечки от внимания общественности". Кроме того, считают они, несколько ведомств австралийского штата Северная территория "знали об утечке, но не потребовали от Santos ее устранить".

Активисты призвали управляющую компанию утечку ликвидировать, а федеральное правительство Австралии "вмешаться и решить проблему", проведя расследование. По данным агентства Bloomberg, бывший владелец завода Conoco назвал процесс взаимодействия с регулирующими органами "прозрачным" и заявил, что "эксплуатировал объект в соответствии со всеми необходимыми разрешениями". В Santos же утверждают, что резервуар для жидкого метана на территории производства "остается пригодным и безопасным для эксплуатации".

Агентство уточняет, что завод в Дарвине прекратил работу в конце 2023 года, когда на нем закончились запасы. Компания Santos намерена пополнить запасы за счет газового месторождения "Баросса" стоимостью $4,5 млрд. Активисты критикуют его за высокое содержание углекислого газа.