ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза пытается втянуть страны Европы в развязывание большой войны с Россией. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, указавший на опасность этих попыток.

"Цель Еврокомиссии: ввергнуть Европу в большую войну против России", - написал Филиппо.

По его словам, эти планы связаны "с намерением преобразовать ЕС в наднациональное государство с европейской армией, а также украсть у Франции силы ядерного сдерживания". "Народам Европы была бы уготована участь рабов, живущих в страхе перманентной войны", - сказал лидер "Патриотов".

Филиппо подчеркнул, что "Франции необходимо срочно покинуть Евросоюз и проводить самостоятельную политику".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций государств - членов ЕС. Как уточняет издание, таким образом глава ЕК рассчитывает добиться от правительств стран блока укрепления военного потенциала. Фон дер Ляйен также указала, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По словам Пескова, это большая ошибка со стороны европейских лидеров.