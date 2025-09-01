Канцлер Германии отметил, что для этого не пришло время

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что может себе представить возможность обсуждения введения воинской повинности для женщин, однако пока для этого не пришло время.

"На прошлой неделе в Федеральном кабинете министров мы сделали первый шаг, приняв закон о военной службе. Вы знакомы с коалиционным соглашением, с формулировкой в коалиционном соглашении о том, что мы хотим сначала восстановить способность Бундесвера к расширению на основе добровольности. Если этого будет недостаточно, нам придется предпринять дальнейшие шаги", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии Хендриком Вюстом в Мюнстере. Трансляцию вел телеканал NTV.

"И да, на вопрос о том, могут ли женщины проходить военную службу, ответ есть. На вопрос о том, нужно ли им проходить военную службу, ответа нет", - подчеркнул канцлер ФРГ. В Основном законе ФРГ, по его словам, четко указано, что на военную службу могут быть призваны только мужчины. "Вопрос о том, актуально ли это по-прежнему и нужно ли это менять, нам предстоит обсудить в политическом и социально-политическом плане. Я могу себе это представить, но это, безусловно, лишь третий или четвертый шаг. Сейчас мы делаем первый и второй шаги в правильном направлении, а затем продолжим обсуждение", - резюмировал Мерц.

27 августа правительство ФРГ приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. На сегодняшний день численность Бундесвера (ВС ФРГ) составляет около 183 тыс. человек. Власти ФРГ считают, что для обеспечения полноценной обороны страны и выполнения задач в НАТО армии не хватает более 80 тыс. профессиональных военных и контрактников и около 140 тыс. резервистов.