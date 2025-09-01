У здания посольства Египта в Лондоне прошло несколько акций протеста с призывом к президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Решение властей Египта отказаться от обеспечения безопасности посольства Великобритании в Каире стало реакцией на действия британской полиции во время протестов у египетской дипмиссии в Лондоне. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

31 августа посольство Великобритании в Каире объявило о временном закрытии своего основного здания из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства. По информации The Daily Telegraph, египетские власти тем самым выразили недовольство тем, как Скотленд-Ярд отреагировал на демонстрации у своей дипмиссии в Лондоне.

В последние месяцы у здания посольства Египта прошло несколько акций протеста с призывом к президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа, чтобы обеспечить ввоз большего количества гуманитарных грузов в анклав. Как отметило издание, после этого свои демонстрации у дипмиссии в Лондоне начали организовывать сторонники властей Египта из движения "Союз египетской молодежи за рубежом". На прошлой неделе лондонская полиция задержала лидера этой организации Ахмеда Абдель Кадера за предполагаемую драку с антиправительственными протестующими.

Газета подчеркнула, что позднее Абдель Кадер был отпущен без предъявления ему обвинений. Однако этот инцидент вызвал недовольство в Каире. Согласно The Daily Telegraph, на прошлой неделе министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обсудил произошедшее с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Издание указало, что Абдель Аты призвал Лондон "быстро расследовать обстоятельства и причины задержания" Абдель Кадера.