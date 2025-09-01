По данным газеты, в ней также примет участие Владимир Зеленский

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут 4 сентября в Париже встречу "коалиции желающих" по оказанию военной поддержки Киеву. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Главы государств и правительств обсудят разработку гарантий безопасности Украине и позицию России", - приводит издание слова источника.

В администрации французского президента добавили, что во встрече примет участие Владимир Зеленский.

10 июля Макрон заявил, что Париж и Лондон намерены создать экспедиционный корпус численностью 50 тыс. военнослужащих для участия в крупных операциях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ является неприемлемым для Москвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.