Генинспектор ВС ФРГ Карстен Бройер заявил, что "нет никаких признаков того, что под видом учений ведется какая-либо подготовка к нападению"

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер заявил, что Бундесвер совместно с 13 странами-партнерами проведет учения Quadriga-2025 ("Квадрига-2025"), в рамках которых отработает защиту региона Балтийского моря в условиях военного конфликта, некоторые этапы маневров пересекутся с учениями "Запад-2025".

"Серия учений Quadriga преследует две главные цели: с одной стороны, внести свой вклад в общегосударственное сдерживание, а с другой - еще больше повысить боеготовность Бундесвера. В Quadriga-2025 задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран. Это 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники. Мы отрабатываем переброску войск и техники в Литву по морю, по суше и по воздуху", - сказал Бройер на пресс-конференции в Берлине.

Бундесверу, по его словам, необходимо тренироваться. Речь, как подчеркнул генинспектор, идет о надежности логистического центра НАТО. Де-факто, как считает Бройер, все пути снабжения проходят через Германию.

Генинспектор ВС ФРГ отметил, что некоторые этапы учений Quadriga пересекутся с учениями "Запад-2025". "Менее чем через две недели российские масштабные учения "Запад" начнутся с главного белорусского театра военных действий, расположенного прямо на границе с Литвой, прямо на границе с НАТО. Несколько этапов учений Quadriga неизбежно будут пересекаться с "Западом". И я хотел бы еще раз подчеркнуть: мы хотим сдерживать, мы не хотим эскалации, мы отрабатываем исключительно оборонительные действия", - утверждал он.

"Что касается учений "Запад-2025", у нас пока нет никаких признаков того, что под видом учений ведется какая-либо подготовка к нападению. Однако мы бдительны, и под бдительностью я имею в виду не только Бундесвер, я имею в виду НАТО. И мы в Бундесвере готовимся к чрезвычайной ситуации", - заключил Бройер.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".