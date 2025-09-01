Пашинян поддержал концепцию инициативы глобального управления Си Цзиньпина

Премьер-министр Армении отметил важность сохранения и укрепления многосторонней системы, основанной на Уставе ООН и его основных принципах

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Армения поддерживает концепцию инициативы глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании ШОС+.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян обратил внимание, что председательство Китая в ШОС проходит под тематикой "Года устойчивого развития ШОС", которая среди прочего предполагает решение неотложных проблем, связанных с биоразнообразием и окружающей средой, как еще одним важным компонентом повестки дня в области устойчивого развития и глобальной охраны окружающей среды.

"С этой точки зрения, я считаю, что концепция инициативы глобального управления, выдвинутая господином Си Цзиньпином, заслуживает внимания, особенно в контексте важности сохранения и укрепления многосторонней системы, основанной на Уставе ООН и его основных принципах, и мы поддерживаем инициативу господина Си Цзиньпина", - заявил глава правительства Армении.

Напомнив о том, что осенью 2026 года Армения будет принимать и председательствовать на Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17) 2026 года, Пашинян заверил, что Ереван приложит все усилия для продвижения целей конвенций, их протоколов и глобальной рамочной программы.

Он добавил, что Армения придает большое значение сотрудничеству в рамках многосторонних платформ как важному инструменту содействия многоплановому диалогу, толерантности, взаимопониманию, защите прав человека и сотрудничеству. "Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем способствовать укреплению взаимопонимания и солидарности не только на региональном, но и на международном уровне", - резюмировал Пашинян.

Инициатива китайского лидера

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Си Цзиньпин призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении.

Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал президент РФ Владимир Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.