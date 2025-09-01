Отсрочку сохранят учащиеся учреждений профессионального образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучении не позднее достижения 25 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины на фоне нехватки солдат хочет лишить отсрочки от призыва по мобилизации студентов, не вложившихся в предельные сроки образовательной программы или начавших обучение в возрасте старше 25 лет. Об этом сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".

По ее данным, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде депутатом Романом Грищуком. По нему, отсрочку сохранят учащиеся учреждений профессионального образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучении не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Также отсрочку сохранят обучающиеся на программах высшего образования в "рамках расчетного срока выполнения образовательной программы". Газета поясняет, что для ее сохранения мужчина должен сдать экзамены, зачеты, защитить диплом в установленные сроки. В случае, если срок его обучения увеличивается, например, за счет академического отпуска, он теряет отсрочку.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. Нередко мужчины с риском для жизни пытаются перейти границу в лесополосе или переплыть реку Тису, разделяющую Украину с Румынией и Венгрией.