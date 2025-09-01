В Ереване уклонились от ответа о блокировке Пакистаном заявки на вступление в ШОС

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян отметила, что с учетом этого понимания Ереван продолжит работать с заинтересованными государствами - членами ШОС над дальнейшим развитием партнерства

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян уклонилась от ответа на вопрос, действительно ли Пакистан заблокировал заявку Армении на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заверив, что в организации конструктивно отнеслись к заявке Еревана.

Пресс-секретарь на вопрос ТАСС, действительно ли Пакистан на сегодняшнем саммите ШОС в Тяньцзине заблокировал заявку Армении, как об этом пишут азербайджанские СМИ, в частности, сказала: "На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности процесса, но можем сказать, что мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении".

Бадалян добавила, что с учетом этого понимания Армения продолжит работать с заинтересованными государствами - членами ШОС над дальнейшим развитием взаимовыгодного партнерства с организацией.

3 июля в МИД Армении заявили, что Ереван выразил желание стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. 16 июля премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что страна обратилась в ШОС для вступления в организацию.