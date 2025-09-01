Бывший премьер-министр Украины отметил странный маршрут побега задержанного и отсутствие у него солидных документов для "гарантированного отхода"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия свидетельствуют, что стрелявший в него вряд ли был профессионалом, что противоречит продвигаемой властями версии о "российском следе". Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это не было профессиональным убийством, это не готовили профессионалы, - сказал он. - Из Львова этот человек поехал не куда-нибудь, а через Тернопольскую область в Хмельницкую область. Это надо быть сумасшедшим. Совершив покушение на Парубия, а это одиозная фигура, нацистская, бандеровская, проезжать через бандеровские области, когда до границы с Польшей, например, 75 км максимум?"

Азаров добавил, что "и интерьер хаты, где его задержали, не свидетельствует о том, что это было что-то серьезное, солидное". "Если бы это серьезно готовилось, у него были бы солидные документы, гарантированный отход. Еще до всяких перехватов он мог бы 70 км проехать, его никто бы не хватился", - отметил бывший премьер-министр Украины.

"Какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти? Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально - что это российский след, что подготовлено аккуратно", - подытожил Азаров.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Как позже сообщили в правоохранительных органах, это 52-летний безработный житель Львова. Ему предъявлены обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В течение 60 часов его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. Обвинение будет требовать заключения под стражу без возможности внесения залога.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.