Украина делегировала представителей в двусторонний фонд с США

Первое заседание совета планируется провести 3 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины назначило представителей в руководящий совет американо-украинского инвестфонда, предусмотренного соглашением с США. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Формируем руководящий совет инвестфонда. Правительство делегировало представителей в руководящий совет фонда. Украинскую сторону будут представлять министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь министерства иностранных дел Александр Карасевич", - написала Свириденко.

По ее словам, это "профессиональные менеджеры, имеющие опыт привлечения инвестиций, ведения переговоров с партнерами, стратегического планированию и экспертизы в сфере недр". Первое заседание совета планируется провести 3 сентября, на нем совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры, заключила премьер.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.