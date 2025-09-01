Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии начал работу

Новый штаб располагается менее чем в 200 км от границы с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сентября. /ТАСС/. Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы (MCLCC), размещенный в городе Миккели, начал свою работу. Об этом в пресс-релизе сообщило Минобороны Финляндии.

"Операции MCLCC начнутся уже сейчас, но развитие, конечно, продолжится в ближайшие годы, и, среди прочего, в ходе учений будет проверена и оценена способность руководства выполнять все возложенные на него задачи во всех ситуациях, связанных с безопасностью", - заявил глава МО республики Антти Хяккянен.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Так называемый штаб повышенной готовности будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.